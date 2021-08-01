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Ateş yakarken güvenlik kamerasına yakalanan şüpheli, ağacı değil akaryakıt fişlerini yakmış

İHA

Ateş yakarken güvenlik kamerasına yakalanan şüpheli, ağacı değil akaryakıt fişlerini yakmış

Zonguldak’ta sosyal medyada paylaşılan güvenlik kamera görüntülerinde ağacı ateşe verdiği iddia edilen şüphelinin; ağacı değil akaryakıt fişlerini yaktığı ortaya çıktı.
Sosyal medyada Çaycuma ilçesinde yangın çıkarmaya çalıştığı iddia edilen şüpheliye ait güvenlik kamerası görüntülerinin paylaşılması üzerine Zonguldak Valiliği soruşturma başlattı. Bir aracın yakınında ateş yaktığı görülen şüphelinin ağacı yaktığı iddiaları üzerine harekete geçen güvenlik güçleri; şüphelinin E.U. olduğunu tespit etti.
“Taksirle Yangına Sebebiyet Vermek” suçlamasıyla ifadesi alınan E.U.’nun, Bartın’da memur olarak görev yaptığı, Çaycuma ilçesine aracı ile amcasının oğlunu ziyarete geldiğini söylediği öğrenildi. E.U.’nun ifadesinin devamında aracının yanına geldiğinde aracının içinde bulunan yakıt fişleri ve kredi kartı bilgilerinin bulunduğu çıktıları, üzerinde kimlik bilgisi ve isim yazmasından dolayı yakarak imha etmek istediğini anlattığı belirtildi. E.U.’nun fişleri; aracı park ettiği yerin karşı tarafında bulunan kaldırımın betonu üzerinde yaktığını, bulunduğu yerin sokak içerisi ve şehir merkezi olduğunu, ateşin tamamen sönmesini bekledikten sonra olay yerinden uzaklaştığını, amacının orman yangını çıkarmak olmadığını beyan ettiği ifadelerine yer verildi.
Valilik, konunun adli makamlara intikal ettirildiğini açıkladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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