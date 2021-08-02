Zonguldak'ta jandarmadan ormanlarda denetim

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ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta, jandarma ekiplerince orman yangınlarına karşı denetimler sıklaştırıldı.

İl Jandarma Komutanlığı, son günlerde ülkede art arda çıkan yangınlara karşı ormanlık alanlardaki denetimlerini artırdı. Dron destekli denetimlere komando, asayiş ve trafik ekipleri de katıldı. 3 günde yapılan denetimlerde, kurallara uymayan ve ormanda ateş yaktıkları tespit edilenlere idari işlem uygulandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2021-08-02 12:13:03



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