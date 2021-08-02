Kdz. Ereğli itfaiye ekibi, Manavgat’ta özveriyle çalışıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kdz. Ereğli itfaiye ekibi, Manavgat’ta özveriyle çalışıyor

İHA

Kdz. Ereğli itfaiye ekibi, Manavgat’ta özveriyle çalışıyor

Zonguldak’ın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın talimatıyla yangın bölgesine giden itfaiye ekibi, Manavgat’ta söndürme ve soğutma çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdürüyor.
Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı 2 araç ve 8 personelden oluşan yardım ekibi, Antalya Manavgat’ta söndürme ve soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
Başkan Halil Posbıyık’ın talimatıyla yangın bölgesine giden ekip, Manavgat Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit’in koordinasyonunda köylerdeki yangın söndürme ve soğutma çalışmalarına katılıyor. Ekipler, diğer bölgelerden gelen itfaiye ekipleriyle birlikte çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdürüyor.
İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, zor koşullarda mücadelenin sürdüğünü belirterek, “Sahada görev alan tüm ekiplerin Allah yardımcısı olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hava sıcaklığı 28 dereceye ulaştı, vatandaş plaja akın etti
YEREL HABERLER Hava sıcaklığı 28 dereceye ulaştı, vatandaş plaja ...
Zonguldak'ta jandarmadan ormanlarda denetim
YEREL HABERLER Zonguldak'ta jandarmadan ormanlarda denetim
Jandarma ormanları havadan ve karadan denetliyor
YEREL HABERLER Jandarma ormanları havadan ve karadan denetliyor
Bölgede görev yapan gazeteciler Ereğli gezisinde stres attı
YEREL HABERLER Bölgede görev yapan gazeteciler Ereğli gezisinde ...
Esnaf kefaletin yeni başkanı belli oldu
YEREL HABERLER Esnaf kefaletin yeni başkanı belli oldu
Ateş yakarken güvenlik kamerasına yakalanan şüpheli, ağacı değil akaryakıt fişlerini yakmış
YEREL HABERLER Ateş yakarken güvenlik kamerasına yakalanan şüpheli, ...
Zonguldak'ta yangın çıkarma şüphelisi, yakıt ve kart fişlerini yakmış
YEREL HABERLER Zonguldak'ta yangın çıkarma şüphelisi, yakıt ve kart ...
ZONDEF’ten “6767” fidan kampanyası
YEREL HABERLER ZONDEF’ten “6767” fidan kampanyası
Dayanışma yemeğinde bir araya geldiler
YEREL HABERLER Dayanışma yemeğinde bir araya geldiler
Kimliğini unutan genç, sınav salonuna böyle koştu KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nda ter döktüler
YEREL HABERLER Kimliğini unutan genç, sınav salonuna böyle ...
Arazi tartışmasında 16 yaşındaki genci ağır yaralayan sanık hakim karşısında
YEREL HABERLER Arazi tartışmasında 16 yaşındaki genci ağır yaralayan ...
(Özel) Ekmek parası için yüzlerce kilometre uzaktan geliyorlar
YEREL HABERLER (Özel) Ekmek parası için yüzlerce kilometre uzaktan ...
Yangın bölgesine yardıma koştular
YEREL HABERLER Yangın bölgesine yardıma koştular
Milletvekili Türkmen, “Devrek yolunu 2023’te bitireceğiz”
YEREL HABERLER Milletvekili Türkmen, “Devrek yolunu 2023’te ...
Otomobil ile motosiklet kavşakta çarpıştı
YEREL HABERLER Otomobil ile motosiklet kavşakta çarpıştı
Çetin Çimen güven tazeledi
YEREL HABERLER Çetin Çimen güven tazeledi
AK Parti'li vekiller istişare toplantısında bir araya geldi AK Parti Zonguldak Milletvekili Çolakoğlu: “Ekonomimize darbe vurmak istiyorlar, ciğerlerimizi mahvetmek istiyorlar” “Ülkemizin ciğerleri yanarken orman yangınları olurken canlar yanarken bunu bile siyasete malzeme yapanlar var”
YEREL HABERLER AK Parti'li vekiller istişare toplantısında bir araya ...
MHP’li meclis üyesi AK Parti’ye geçti
YEREL HABERLER MHP’li meclis üyesi AK Parti’ye geçti
Silahı ateş alan asker yaralandı
YEREL HABERLER Silahı ateş alan asker yaralandı
Tasmasının zinciri ayağına saplandı, veteriner hekim şaşkınlık yaşadı
YEREL HABERLER Tasmasının zinciri ayağına saplandı, veteriner hekim ...
30 yaşındaki genç tüfekle canına kıydı
YEREL HABERLER 30 yaşındaki genç tüfekle canına kıydı
Muhtar, geri dönüşümle okula gelir sağladı 
YEREL HABERLER Muhtar, geri dönüşümle okula gelir sağladı 
Gençlik Merkezinden “Nostalji” kuşağı
YEREL HABERLER Gençlik Merkezinden “Nostalji” kuşağı
Sosyal mesafe ve maske denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Sosyal mesafe ve maske denetimi yapıldı