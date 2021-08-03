Zonguldak´ta 1 dönüm orman alanı yandı

Sinan KABATEPE/ EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK´ın Ereğli ilçesindeki ormanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürülürken, 1 dönüm alan zarar gördü.
Ereğli ilçesine bağlı Göktepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, saat 12.00 sıralarında yangın başladı. Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine itfaiye ekipleri, kısa sürede bölgeye geldi. Halk da itfaiye ekiplerine yardımcı olurken, yangın, büyümeden kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında 1 dönüm ormanlık alan yanarken, çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE
2021-08-03 15:47:55
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