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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dengesini kaybeden yaşlı adam ormanlık alana yuvarlandı

İHA

Dengesini kaybeden yaşlı adam ormanlık alana yuvarlandı

Zonguldak'ta dengesini kaybederek ormanlık alana yuvarlanan yaşlı adamın imdadına ekipler yetişti.
Edinilen bilgiye göre Tepebaşı Mahallesi'nde 70 yaşındaki C.Y. isimli vatandaş, mahallede bulunan ormanlık alanda dengesini kaybederek yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ekipleri ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaşlı adam düştüğü yerden kurtarılarak ilk müdahalesi yapıldı. Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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