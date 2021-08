Özel Çocuklar el becerilerini sergiledi

Cumhuriyet Halk Evleri’nde 9 aydır resim ve müzik kursu alan özel gereksinimli öğrenciler, yıl sonunda İnönü Parkı’nda sergi açtı. Bazı öğrenciler müzik dinletisi gerçekleştirirken, kursiyerlerin çalışmaları büyük beğeni topladı.

Kdz. Ereğli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde özel gereksinim duyan öğrenciler için gerçekleştirilen, Halk Eğitim Merkezi’nin öğretmen desteği verdiği kurslar bu yılki çalışmalarını tamamladı. Yıl sonu etkinliği kapsamında 32 kursiyer İnönü Parkı’nda resim sergisi açtı, müzik dinletisi gerçekleştirdi.

İlçe protokolünün, belediye yönetiminin öğrenci ve velilerin katıldığı törende konuşan Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, resimlerden ve müzik dinletisinden çok etkilendiğini belirterek katılımcıları kutladı. Belediye ile Halk Eğitim Merkezi’nin işbirliğinde gerçekleşen çalışmaların güzel sonuçlar oluşturduğunu ifade eden Çorumluoğlu, “Ben bir müzik aleti çalmadığım için özellikle bunu başaranlara imreniyorum. Kendilerini tebrik ediyorum” dedi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık da konuşmasında şunları dile getirdi:

“Özel gereksinimli öğrencilerimize dönük çalışmalarımızı büyük bir titizlikle devam ettiriyoruz. Pandeminin izin verdiği her takvimde bu kurslarımızı aksatmadan sürdürdük. Gerekli tüm tedbirleri alarak bu genç arkadaşlarımızın sosyal hayata katılmaları, becerilerini geliştirmeleri için programımızı devam ettiriyoruz.

Sizlerle bugün burada bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Müzik dinletisinden çok keyif aldık. Hepinizi tek tek tebrik ediyorum. Müzik hepimizin hayatını zenginleştiren, güzelleştiren, birbirimizle iletişimimizi güçlendiren bir uğraş. Bakıyorum, kullandıkları desenler, çizgiler, yaşamlarındaki coşkuyu, renkliliği çok güzel ortaya koyuyor.

Bu süreçte toplam 32 genç arkadaşımız bu kurslardan faydalandı. Halk Eğitim Merkezi’ne, verdikleri öğretmen desteği için teşekkür ediyorum. Belediyemize ait Cumhuriyet Halk Evlerimiz pek çok konuda olduğu gibi bu alanda da Ereğli halkının kültürel, sosyal faaliyetlere katılımının ortamını oluşturuyor. Yalnızca özel eğitim gereksinimi duyan gençler ve çocuklar değil, aileleri de bu sürecin özverili destekçileri oldu. Onları da yürekten kutluyorum.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nü ve öğretmenlerimizi özel eğitim gereksinimi duyan öğrencilerimize yönelik faaliyetlerinden ötürü tebrik ediyorum.

Gençlerimizin kendilerini geliştirmeleri, beceri ve yeteneklerini ortaya koyabilmeleri için bütün faaliyetlerini desteklemeye devam edeceğiz. Her zaman yanınızdayız. Bu şehirde, mutlu ve eşit bireyler olarak rahatlıkla eğitim görmeniz, sosyal hayata rahatlıkla katılabilmeniz için belediye olarak her türlü çalışmayı yapmaya devam edeceğiz.”

Konuşmalardan sonra kursiyerlere katılım belgeleri ile boyama kitapları ve boyalardan oluşan hediyeler verildi. Çocuklar da Kaymakam İsmail Çorumluoğlu ile Belediye Başkanı Halil Posbıyık’a, yaptıkları resimlerden hediye ettiler.

