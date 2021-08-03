Moto kurye, yolun karşısına geçmek isteyen adama çarpıp kaçtı

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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan adama, yemek siparişi götüren motosikletli kurye çarptı.

Kaza, ilçeye bağlı Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmek isteyen Ahmet A.'ya plakası öğrenilemeyen motosiklet çarptı. Kazayı gören vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İddiaya göre yemek siparişini bırakıp döneceğini söyleyen motosikletli kurye olay yerinden kaçtı. Olay gelen sağlık ekipleri yaralı Ahmet A.'yı sedye ile ambulansa taşıdı. Yaralı tedavisi için Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, kazayı gören vatandaşlardan bilgi aldı. Ekipler kazaya karışan sürücüyü bulmak için çalışmalarını sürdürürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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