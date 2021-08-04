Yolcuya cinsel saldırıda bulunan muavin tutuklandı

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Muğla'dan Zonguldak'a gelen bir şehirler arası otobüsün muavini, kadın yolcuya cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Olay, Muğla'dan Zonguldak'a seyir halindeki şehirler arası bir yolcu otobüsünde yaşandı. Alınan bilgiye göre, otobüste yolculuk yapan 24 yaşındaki genç bir kadın, yolculuk sırasında uyuduğu sırada saçında ıslaklık hissetti. Muavinden şüphelenen genç kadın, otobüs Zonguldak'a ulaşınca polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan muavin B.K., poliste suçunu itiraf etti. B.K.'nın DNA örneği alınarak Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken genç kadın saçındaki sıvının karşılaştırılacağı öğrenildi.

Nöbetçi mahkemeye sevk edilen muavin B.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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