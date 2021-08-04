Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, "Delta virüs Zonguldak’ta çoğalmaya başladı’

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Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, delta virüsün Zonguldak’ta çoğaldığını açıkladı.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz Delta virüsle ilgili açıklamalarda bulundu. Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, “Zonguldak’ta delta virüs var. Çoğalmaya başladı. Herkesin kurallara uyması gerek” dedi.

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