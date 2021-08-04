Ereğli’ye 12 bin sıcak asfalt dökülecek

Zonguldak’ın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince ihtiyaç duyulan yollara dökülen sıcak asfalt çalışmalarını yerinde takip etti. Posbıyık, “Bu yıl 12 bin ton sıcak asfalt, 120 bin metrekare emisyon asfalt çalışması yapacağız” dedi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, güne Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ihtiyaç duyulan yollarda başladığı sıcak ve emisyon asfalt çalışmalarını denetleyerek başladı.

Başkan Posbıyık beraberinde Başkan Yardımcısı Oğuz Cömert ile birlikte sıcak asfalt çalışmalarının yapıldığı Hastane yolu, Dağevleri bölgesi ve Kepez bölgesine gitti. Ardından emisyon asfalt çalışmalarının sürdüğü Kabaşlar ve Ahmetçikler bölgesini gezdi.

Asfalt çalışmasında görev alan ekiplere kolaylık dileyen Başkan Posbıyık, Ereğli’nin yollarda ihtiyaç duyduğu asfalt çalışmalarını gidereceklerini söyledi. Bu yıl 12 bin ton asfalt döküleceğini söyleyen Posbıyık, “Sıcak asfalt çalışmalarına başladık. Bu yıl 12 bin ton sıcak asfalt dökeceğiz. Hastane yolunu yaptık, aynı zamanda Kepez Dağ Evleri bölgesinde sıcak asfalt çalışması yaptık. Şimdi de Kepez bölgesinde Pazar yeri kurulan alanda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kabaşlar, Ahmetçikler bölgesinde çift kat emisyon asfalt dökülüyor. 120 bin metrekare bu yıl emisyon asfalt yapacağız. Daha evvel Kıyıcak’ta yaptık. Eksikliklerimizi daha evvel hazırladığımız program çerçevesinde tamamlamaya çalışıyoruz” dedi.

Başkan Posbıyık ayrıca 30 derecenin üzerine çıkan sıcaklıklarda sıcak asfalt çalışması yapan ekiplerin sıvı ihtiyaçlarının giderilmesi için ilgili müdürlüğe talimat verdi.

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