Başkan Posbıyık, alternatif yol çalışmalarını inceledi

Zonguldak’ın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Halil Posbıyık, BelenKepezMavişehir hattında devam eden alternatif yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, kent trafiğini rahatlatacak yeni alternatif yol açma çalışmalarını yakından takip ediyor. Başkan Posbıyık, Belen Kepez Mavişehir hattında devam eden çalışmaları yerinde inceledi, mahalle sakinleriyle sohbet etti.

Beraberinde Başkan Yardımcısı Oğuz Cömert ile bölgeye giden Başkan Posbıyık, Kepez Mavişehir arasında açılan 20 metre genişliğindeki ana yol üzerinde incelemelerde bulundu ardından mahalle aralarından geçen ara yol açma çalışmalarını yerinde inceledi. Açılan yollarla birlikte bölgedeki trafiğin de rahatlayacağını anlatan Başkan Posbıyık, “Alternatif yollarda çalışmamız sürüyor. Kepez’de, Mavişehir’de oturan vatandaşlarımız ana yolu dolaşmak zorunda kalıyordu. 18’inci madde uygulamasıyla yola terkleri yaptık. Açtığımız bu yol ile direkt olarak İnönü İlkokulu’nun oraya inebilecek, Uzunçayır üzerinden doğrudan bağlantıya girebilecekler. Bölge trafiğini rahatlatacak bir çalışma. 20 metre genişliğinde ana yol ile birlikte aynı zamanda yan yolları yapıyoruz. Ara yollarla mahallelerin bağlantıları da sağlanmış olacak” dedi.

Mahalle sakinleriyle bir süre sohbet eden Başkan Posbıyık, çocuklara oyuncak hediye etti.

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