GMİS, Bakan Bilgin ve Türk-İş Başkanı Atalay’ı ziyaret etti

Genel Maden İşçileri Sendikası Yönetim Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile TÜRKİŞ Genel Başkanı Ergün Atalay’a ziyaretler gerçekleştirdi.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ile Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile makamında bir görüşme yaptı. Görüşmede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem de bulundu.

GMİS Genel Başkanı Yeşil ve Genel Başkan Yardımcısı Mutlu, Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda (TTK) yerüstü servislerinde çalışan işçiler ile Maden Tetkik Arama Kurumu’nda (MTA) çalışan ve taşerondan kadroya geçen işçilerin düşük ücret sorununu Bakan Vedat Bilgin’e ayrıntılarıyla anlattılar.

Eşit işe eşit ücret talep ettiklerini belirten GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ve Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu; TTK’da yerüstünde çalışan işçiler ile MTA’da düşük ücretlerle çalışan işçilerin ücret skalalarının kademeli olarak düzeltilmesi yönündeki taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e ilettiler.

Yeşil ve Mutlu; Konuyla ilgili bir dosyayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin’e sundular.



Genel Başkan Atalay’dan destek istediler

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Merkez ve Şubeler Yöneticileri, Genel Başkan Hakan Yeşil Başkanlığında TÜRKİŞ Genel Başkanı Ergün Atalay’ı ziyaret etti.

Ziyarete; GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Ertan Kaya, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, Karadon Şube Başkanı Kemalettin Karataş, Üzülmez Şube Başkanı Sefer Karakabak, Armutçuk Şube Başkanı Ali Eşitmez, Merkez Servisleri Şube Başkanı Cengiz Saraç, Kozlu Şube Başkanı Muhammet Ardıç, Amasra Şube Başkanı Birol Yalçın, MTA Şube Başkanı Tarkan Bor ile şubeler yöneticileri katıldı.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, TÜRKİŞ Genel Başkanı Ergün Atalay’a TTK yerüstünde ve MTA’da düşük ücretle çalışan işçilerin ücret sorunlarının çözümü konusunda verdikleri mücadeleyi ve yaptıkları çalışmaları anlattı.

Yeşil, TTK’da yerüstünde çalışan işçiler ile MTA’da düşük ücretlerle çalışan işçilerin ücret skalalarının kademeli olarak düzeltilmesi için yaptıkları çalışmalara Atalay’dan destek istedi.

Yeşil, düşük ücretli çalışanların ücret skalalarının kıdeme göre sırasıyla yüzde 85’e, ardından yüzde 90’a ve yüzde 100‘e çıkacak şekilde düzenleme yapılması gerektiğini ifade etti. GMİS Heyeti ve TÜRKİŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, sorunun başarıyla çözümü için görüş alışverişinde bulundular.

1 saat süren görüşmenin ardından sürecin takip edileceği belirtildi. GMİS Heyeti, TTK ve MTA toplu iş sözleşmeleriyle ilgili çalışmalarını Ankara’da sürdürüyor.

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