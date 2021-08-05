Ereğli İtfaiyesi Manavgat’ta mücadele veriyor

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Zonguldak’ın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın talimatıyla yangın bölgesine giden İtfaiye ekibi, Manavgat Kızıldağ Bukdere mevkisinde yoğunlaşan yangını Türkiye’nin değişik illerinden gelen ekiplerle kontrol altına almak için canla başla çalışıyor.

Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı 2 araç ve 8 personelden oluşan yardım ekibi, Antalya Manavgat’ta devam eden orman yangınını kontrol altına almak için mücadelesini sürdürüyor.

İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, zor koşullarda mücadelenin sürdüğünü belirterek, Ereğli ekibinin bugün Kızıldağ Bukdere mevkisinde yoğunlaşan yangın bölgesine müdahalede bulunduğunu söyledi.

Ateş, “Ekiplerimiz bugün AFAD koordinasyonunda bulundukları bölgeden yangının yoğunlaştığı Kızıldağ Bukdere mevkisine geçtiler. Türkiye’nin değişik illerinden gelen itfaiye ve Orman İşletmesi ekipleriyle birlikte alevleri kontrol altına almak için canla başla mücadele ediyorlar. Allah yardımcıları olsun” dedi.

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