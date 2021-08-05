Devrek bastonu Japonya’da tanıtılacak

Japonya’da yaşayan işadamı Murat Enşici Devrek Bastonunu Japonya’da tanıtacak.

18 yıldan bu yana Japonya ‘da yaşayan Devrekli gönüllü kültür elçisi Murat Enşici iki ülke dostluğunun pekişmesine katkı sağlamak ve doğup büyüdüğü memleketine vefa borcunu ödemek için bir proje geliştirerek Devrek Bastonunu Japonya’da tanıtma kararı aldı.

18 yıldır Japonya’da yaşayan ve iki ülke arasında gönüllü kültür elçiliğini üstelenen Enşici Türkiye’nin ve Batı Karadeniz Bölgesinin tanıtımını gerçekleştirmek için proje üzerine proje üretmeye devam ediyor.

Devrek’te doğup büyüdüğünü ifade eden Murat Enşici,” Devrek kültürünü anlattığımız belgesel çekimlerinde Devrek bastonuna da yer vermekteyiz. Devrek bastonumuzu tanıtacağımız bu proje deki amacımız ile Devrek’i tanıtmanın hedefini amaçlıyoruz. Devrek bastonumuzu belgesel film çekimleri devam kesintisizi devam ediyor. Belgesel gösterimi ilk kez Japonya ‘da yapılacaktır. Yaşadığımı ülkede memleketimin kültürünü elimden geldiği kadar tanıtmaya çalışıyorum. Türkiye’den irtibata geçtiğimiz çekim ekibi ile ilçemizin dünyaca ünlü bastonlarını çekimlerini yaptırarak belgesel haline getirip Japonya’da tanıtımını sağlamayı hedefliyorum. Projeye 23. Dönem Milletvekili Toptan’ın himayelerinde gerçekleştiriyoruz. Bizlere destek veren ilçe mülki amirlerine baston ustası ve Sait Akar beye, çekim ekibinde yer alan arkadaşlarımız Ahmet Öktem Arıç ve Yiğit Can Uslu’ya katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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