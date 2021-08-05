Belediye başkanının ağabey ve yengesini yaralayan saldırganlar hırsızlık amacıyla eve girmiş Polis ekiplerinin film gibi kovalamaca anı zanlıların yakalanmasıyla son buldu

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Zonguldak'ta Karaman Belde Belediye Başkanı Servet Üstün'ün ağabeyi Hüsamettin Üstün ve yengesi Yadigar Üstün'ü yaralayan saldırganların eve hırsızlık amacıyla girdikleri öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre Karaman beldesi Kadı Mahallesi'nde sabah 04:00 sıralarında kimliği belirsiz iki şüpheli Hüsamettin Üstün'ün evine girdi. Hırsızlık amacıyla eve girdiği öğrenilen iki şüpheli, karıkoca çifti de ağır yaraladı. Zanlılar olay sonrası kayıplara karıştı. Karaman Belediye Başkanı Servet Üstün'ün ağabeyi ve yengesi olan çift, olay sonrası kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

İhbar üzerine harekete geçen jandarma ve polis ekipleri şüpheliler üzerinde çalışma başlattı. Emniyet ekipleri araç takibi ve film gibi kovalamaca ile zanlıları kıskıvrak yakaladı.

Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelilerin sorgularının ardından Cumhuriyet Savcılığına sevk edilmesi bekleniyor.

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