Devrek’te korona virüs tespit edilen fabrika 14 süreyle kapatıldı

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Zonguldak Devrek’te faaliyet gösteren bir tekstil fabrikası çalışanında korona virüs tespit edilmesi üzerine işletmenin 14 gün süreyle faaliyetine ara verildi.

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikası çalışanının işverene rahatsız olduğunu bildirmesi üzerine hastaneye müracaatta bulundu. Şahısta yapılan test sonucunda korona virüs tespit edilirken, Sağlık Bakanlığının talimatı ile fabrikanın 14 gün süreyle karantina altına alınması kararı alındı.

Firma sahibi Kemal Usta, “Personelimizin hemen hemen tamamı aşılı olmasına rağmen yetkililer delta virüsünün aşılı olanlarda bile etkili olduğunu beyan ettiler ve fabrikamızın 14 gün süreyle faaliyetine ara verdiler” diye konuştu.

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