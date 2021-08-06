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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Intelligent Sustainable Agriculture (ISA) takımı, ulusal ve uluslararası yaklaşık 500 takımın katıldığı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2021 Tarımsal İnsansız Kara Aracı Yarışması’nda finale kalarak büyük bir başarıya imza attı.

Yarışmanın Plan ve Organizasyon Raporu, Ön Tasarım Raporu ve Kritik Tasarım Raporu gibi tüm rapor aşamalarını başarıyla geçen ISA takımı geliştirdikleri tarımsal insansız kara aracı ile küresel ısınma gibi nedenlerle önümüzdeki 10 yıllık süreçte önemi daha da artacak olan sürdürülebilir tarımın gerçekleştirilebilmesine önemli katkılar sunmayı hedefliyor.

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