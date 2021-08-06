Çaycuma pelemet bezi için bilimsel araştırma

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“Zonguldak’ta Keten Dokumacılığı” adlı doktora çalışması yapan ve bu kapsamda Çaycuma Pelemet Bezi'ni de sahada inceleyecek olan Bülent Ecevit Üniversitesi Mücevher ve Geleneksel El Sanatları Merkez Müdürü Öğretim Görevlisi Ferah Şavkar, Çaycuma 'ya ziyarette bulundu.

BEÜ Mücevher ve Geleneksel El Sanatları Merkez Müdürü Öğretim Görevlisi Ferah Şavkar, Kent Konseyi Başkanı Tuğrul Dereli, Kent Konseyi Resim ve El Sanatları Çalışma Grubu Başkanı Figen Ramazanoğulları ile birlikte Belediye Başkanını ziyaret etti. Şavkar, Kantarcı'ya yapacağı çalışma hakkında bilgi verdi. Kantarcı ziyaretten ve bilimsel çalışmadan duyduğu memnuniyeti belirterek çalışma ile ilgili her türlü desteği vereceklerini belirtti. Çaycuma’nın geleneksel dokuması olan pelemet bezi ile ilgili yapılacak bilimsel araştırma sonucu elde edilecek veriler "Coğrafi İşaret" alarak tescillenebilmesi için yapılacak başvuruya da kaynak oluşturacak.

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