Virajda kamyonla panelvan araç çarpıştı: 1 yaralı

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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde sıcak hava nedeni ile asfalt eridi. Kayganlaşan kontrolden çıkan kamyon virajda panelvan araçla çarpıştı. Kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, Osmanlı köyü ile Büyük Tekke köyü Kestane mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tacettin D. idaresindeki 67 ACD 195 plakalı Kamyon, virajda kontrolünü kaybederek karşı yönden gelen 35 AKS 607 yönetimindeki plakalı Renault marka araca çarptı. Kaza anını anlatan kamyon şoförü Tacettin D., “Karşı yönden gelen araba biraz hızlı geliyordu ve havaların sıcak gitmesi sebebiyle asfalt erimişti, asfalt erdiği için araç fren tutmadı, kayarak buraya kadar geldim” dedi.

Kazada, Renault marka panelvan araçtaki sürücü yaralanırken kazayı gören diğer sürücüler ve vatandaşlar tarafından Jandarma ve 112 sağlık ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralının ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Ereğli Devlet Hastanesi kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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