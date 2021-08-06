Balkondan düşen çocuk tedavi altında

Ümitcan Uygun, bu kez de Esra'nın ölümüyle ilgili gözaltında

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde balkondan düşen çocuk ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Sücüllü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; evinin balkonuna çıkan S.A.(11) dengesini kaybederek ikinci kattan aşağı düştü. Ağır yaralanan S.A.'yı gören yakınları yardımına koşarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kız çocuğuna ilk müdahalesini yaptıktan sonra Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Yaralı çocuğun hastanedeki tedavisi sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.