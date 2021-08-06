Ereğli Belediyesi, piknik alanlarında yangın önlemlerini artırdı

Zonguldak’ın Ereğli İlçe Belediyesi piknik yapılabilecek alanları sınırlayarak “Ağaçlık alanlarda, ormanda ateş yakmayın, piknik yapmayın” çağrısı yaptı.

Kdz. Ereğli Belediyesi, küresel ısınmanın da etkisiyle hava sıcaklıklarının orman yangınları açısından tehlikeli bir aşamaya geldiği bugünlerde, halka önemli bir çağrıda bulundu. Belediye İtfaiye Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Belediyenin kontrolü altındaki Dostluk Mesire Alanı ve Kestaneci Piknik alanı dışında mangal ve ateş yakmayın, piknik yapmayın. Ağaçlık alanlarda, cam, çakmak, plastik ve kağıt başta olmak üzere, çöplerinizi kesinlikle açıkta bırakmayın. Hiçbir mevsimde camları kırarak ağaçlık alanlara atmayın. Bunların her birinin sıcak havalarda mercek etkisi oluşturacağını unutmayın” denildi. Kdz. Ereğli Belediyesi ekipleri Kestaneci Piknik alanı ile ve Dostluk Mesire alanındaki yangın güvenlik önlemlerini de artırdı. Yangın söndürme tüplerinin sayısı artırılarak yangın söndürme kitleriyle beraber sorumlu birimlere teslim edildi.

İtfaiye Amir Vekili Burak Demirören konuyla ilgili şunları söyledi:

“Ormanlık ve ağaçlık alanlarda bırakılan çöpler, cam şişeler, kırık camlar, deodorant şişesi, çakmak, plastik gibi rahat yanan malzemeler sıcak havalar geldiğinde tehlikeye dönüşüyor. Cam şişeler ve kırık camlar kuru otlarla birleştiğinde mercek görevi görerek yangına sebebiyet verebiliyor. Diğer çöpler de yangının hızlı büyümesine yol açıyor. Yeterince söndürülmemiş izmaritler de büyük tehdit oluşturuyor. Piknik kültürünü mutlaka gözden geçirmemiz gerekiyor. Ağaçlık alanlarda, ormanlarda ateş yakmak, mangal yakmak kesinlikle büyük tehlike oluşturuyor. Son günlerde temizlik amaçlı yakılan ateşlerden dolayı da çok ihbar alıyoruz. Temizlik amaçlı dahi olsa hiçbir şekilde ateş yakmayalım. Küçük bir kıvılcım büyük bir afete sebep olabiliyor.

Halkımızdan özellikle sıcak havaların yüksek derecelere ulaştığı ve yangın riskinin büyük olduğu bu dönemde Belediyemizin kontrolü altındaki Kestaneci ve Dostluk mesire alanları dışındaki yerlerde mangal, ateş yakmamalarını, piknik yapmamalarını istiyoruz. Bu yerlerde yangına karşı güvenlik önlemlerimizi, yangın söndürme tüplerinin sayısını artırdık. Yangın söndürme kitlerini çoğalttık. Sorumlu birimlere teslim ettik. Halkımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz.”

Öte yandan Belediye sınırları içinde denetimlerin sıklaştırılacağı öğrenilirken, Zabıta Müdürlüğü ekipleri açık alanlarda ateş yakanlar hakkında da yasal yaptırımlar uygulayacak.

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