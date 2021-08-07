Tek şeritli yolda hız yapan hafriyat kamyonlarına tepki

Zonguldak'ın Alaplı ilçesi ile Yığılca karayolunun yer yer dar ve keskin virajlı olması kenardaki uçurumlar nedeniyle sürücülerin korkulu rüyası olurken, Kabalar Köyü Muhtarı Kenan Ersoy yolda hız yaptığını iddia ettiği hafriyat kamyonlarının sürücülerine tepki gösterdi.

Yaklaşık 33 kilometre uzunluktaki Alaplı Yığılca karayolunun gidiş ve gelişler için sadece tek yol bulunması ve hafriyat kamyonlarının hız kurallarına uymadığı ve toz çıkardığını iddia eden köy muhtarı Kenan Ersoy, "Kamyoncuları denetleyen yok mu?", diyerek tepki gösterdi. Özellikle 10 kilometrelik Alaplı Kabalar köyü arasında kalan yolun bazı yerlerinin dar ve keskin virajlı olması sürücülere zor anlar yaşatıyor. Yol muhtemel kazalara adeta davetiye çıkartırken, yolda gerekli genişleme çalışmaları, yol üzerinde bulunan köprülerin de genişletilerek yeniden yapılması isteniyor. Her an canlarının ve mallarının tehlike altında bulunduğunu belirten sürücüler, ölüm yolu olarak ifade ettikleri yolda hafriyat kamyonlarının hız denetimi yapılmasını istiyorlar.

Bu konuda yetkililerin gerekirse cezai müeyyide uygulaması gerektiğini söyleyen muhtar Kenan Ersoy, "Hafriyat kamyonları, son sürat yerleşim merkezinden geçiyor. Hem yola hem Köy içinde oturanları maddi ve manevi zararlar veriyorlar. Bu nakliyecileri denetleyen yok mu? Bizler tozdan dumandan dışarı çıkamıyoruz, çocuklarımızı ise dışarıya bırakmaya korkuyoruz. Bu kamyonlar ve onların çıkardığı tozdan dolayı gençlerimiz köylerde oturmak istemiyor. Kamyoncular, tur başına 90 lira para aldıkları için birbirleriyle adeta yarışıyorlar. Biz başta Valimiz olmak üzere bütün yetkilileri, bu konunun çözümü için yardımcı olmaya çağırıyoruz. Uzun zamandır bu kamyonları denetlenmiyor. Diyelim ki denetlenme olduğundan bu kamyonlar birbirlerine haber veriyorlar" dedi.

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