Boğulma tehlikesi geçiren adamı kurtarma anı kamerada Şiddetli dalgalar arasında kaldı imdadına çevredekiler yetişti Korku dolu anlar yaşayan adam dakikalarca olayın şokunu yaşadı

Zonguldak'ta bir vatandaş yüzmek için girdiği denizde dev dalgalar arasında kaldı. "İmdat, yardım edin" çığlıkları atan talihsiz adamın imdadına çevredekiler yetişti. O anlar ise kameraya yansıdı.



Edinilen bilgiye göre, Ömer A. yakınlarıyla birlikte Kapuz Caddesi'ndeki Uzunkum mevkisinde bulunan plaja geldi. Serinlemek için denize giren adam bir anda suda çırpınmaya başladı. Dev dalgalar sebebiyle kıyıya ulaşamayan adam bulunduğu yerden "İmdat, yardım edin. Boğuluyorum" diye bağırarak yardım istedi. Ömer A.'nın çığlığını duyanlar denize atlayarak boğulma tehlikesi geçiren adamı kurtarmaya çalıştı. Vatandaşların çabasıyla bulunduğu yerden kurtarılan talihsiz adam kıyıya çıkartıldı.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ömer A.'ya ilk müdahalesini yaptı. Durumunun iyi olduğu öğrenilen Ömer A., bir süre olayın şokunu yaşadı. Çevredekilerin su vererek yardım ettiği talihsiz adam yakınlarına sarıldı. Denize atlayarak kurtarma çalışmalarına katılan Zeki Yıldız, "Bir anda dalgalar denize çekti. Yardım çığlığını duyunca yardıma koştuk. Dalgalar sebebiyle denizden çıkartması zor oldu, ama sağ salim çıkarttık. Daha önce de böyle bir olay yaşamıştım. Ancak bu kadar zor olmamıştı" diye konuştu.

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