Balıkesir'de yolcu otobüsü takla attı: 15 ölü, 17 yaralı (5)

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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RAHATSIZLANAN ARKADAŞININ YERİNE DİREKSİYON BAŞINA GEÇMİŞ

Zonguldak´tan İzmir´e giderken. Balıkesir´de takla atan yolcu otobüsünde 15 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. Kazada otobüs sürücüleri Kerem Kader Başol ile Cengiz Umut da yaşamlarını yitirdi. Otobüs sürücüsü Kerem Kader Başol´un rahatsızlanan mesai arkadaşı Onur Güneş´in yerine direksiyon başına geçtiği ortaya çıktı. Onur Güneş sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Can arkadaşım Kerem´im dün akşam seni yolcu ettim. Beni araçtan indirdin. `Evine git kardeşim´ dedin bana. `Yarın akşam gelirsin´ dedin bana. Üzdün beni be kardeşim üzdün" diye paylaşımda bulundu. DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Onur Güneş, kazadan dolayı çok üzgün olduğunu söyleyerek, cenazeleri almak için Balıkesir'e gittiğini söyledi. Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) -

DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2021-08-08 14:41:09



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