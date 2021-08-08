Fabrikada kömür kırma makinesine düştüğü tahmin edilen işçi aranıyor 

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Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK´ın Ereğli ilçesinde bulunan demir çelik fabrikası Erdemir´de bir işçinin kömür kırma makinesine düştüğünün tahmin edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Ereğli´de kurulu bulunan demir çelik fabrikası Erdemir´de gece vardiyasında çalışan Erol Bayraktar´dan (49) saat 04.00 sıralarında haber alınamadı. Erdemir Kok Fabrikası Müdürlüğü bünyesinde çalışan işçinin kömür kırma makinesine düştüğü tahmin edilerek, çalışma başlatıldı. Erdemir´den şu açıklama yapıldı:

"Erdemir Kok Fabrikası Müdürlüğü bünyesinde görev yapan bir çalışanımızdan, 8 Ağustos 2021 tarihinde, Kok Fabrikası kömür hazırlama bünyesinde ekipman temizliği işlemini gerçekleştirdikten sonra haber alınamamıştır. Konuyla ilgili olarak öncelikle resmi makamlarla irtibata geçilmiştir. Soruşturma ve incelemeler halen adli makamlarca devam ettirilmektedir. Resmi makamlarımızın incelemeleri ve sonuçları kamuoyumuz ile paylaşılacaktır."

DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2021-08-08 15:33:26



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