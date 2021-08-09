Devrek’te 28. hafızlık icazet merasimi büyük ilgi gördü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Devrek’te 28. hafızlık icazet merasimi büyük ilgi gördü

İHA

Devrek’te 28. hafızlık icazet merasimi büyük ilgi gördü

Devrek Müftülüğünün organizasyonu ile hayata geçirilen hafızlık icazet programı büyük ilgi gördü.
Bölgenin sayılı kursları arasında yer alan ve her yıl onlarca erkek ve kız hafız yetiştiren Gürbüzler Köyü Kur’an Kursunda düzenlenen ve bu yıl 28.gerçekleştirilen “Hafızlık İcazet ve Mezuniyet Töreninde davetlilere Kur’anı Kerim ziyafeti verildi.
Zonguldak’ın Devrek ilçesine bağlı Gürbüzler köyünde bundan 36 yıl önce hayata geçirilen ve o günden bu yana kesintisiz olarak faaliyetlerini sürdüren yine Türkiye'nin sayılı Kur’an kursları arasında yer alan Gürbüzler Köyü Kur’an Kursunda düzenlenen hafızlık icazet merasiminde 20 genç hafızlık icazetlerini almanın mutluluğunu yaşarken, Türkiye'nin ve bölgenin çeşitli yerlerinden programı takip etmek için gelen yüzlerce misafire Kur’anı Kerim ziyafeti verildi.
Organize edilen programda davetlilere hitaben konuşan Gürbüzler Köyü Kur’an Kursu Başkanı Ertan Akça, ”36 yıldan bu yana siz hayırsever vatandaşlarımızın desteği ile ayakta durma devam eden kursumuz Allah’ın izniyle mihraplara din adamı yetiştirmeye devam ediyor. Devletine, milletine, dinine ve diyanetine bağlı nesiller yetiştirmek için tüm gücümüzle ve sizlerin desteği ile gayret sarf ediyoruz. Bugün itibariyle 95 öğrenciyle tam kapasite dolulukla eğitime devam etmekteyiz. Bu öğrencilerimizin rahat bir ortamda eğitim görebilmeleri için dernek olarak gece gündüz demeden çalışmalarımız devam etmektedir. 36 yıldan bu yana bizlerin yani kursumuzun bu aşamaya gelmesinde sizlerin katkısı şüphesiz çok büyük ve bölgemizde sayılı kursları arasında da yer almaktan dolayı da ayrıca mutlu ve gururluyuz Allah hepinizden razı olsun” dedi.
Kurra Hafız Ramazan Pakdil nezaretinde gerçekleştirilen hafızlık icazet programına; AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Hamdi Uçar, Polat Türkmen, İl Müftüsü Aşır Durgun, Diyanet İşleri Başkanlığı Genel Müdürlüğü Hafızlık Eğitimi Daire Başkanı İbrahim Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve yüzlerce davetli katılırken, hafızlık belgelerinin dağıtımının ardından mezun olan gençlere altının yanı sıra birçok hediye takdiminde bulunuldu.
Hafızların ve hocaların Kur’anKerim tilavetinin ve yapılan duaların ardından programın sonunda davetlilere kurs idarecileri tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Açıkta boğulma tehlikesi geçiren genç korku dolu anlar yaşattı
YEREL HABERLER Açıkta boğulma tehlikesi geçiren genç korku dolu ...
Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
3,5 yaşındaki Bulut gözyaşları ile uğurlandı
YEREL HABERLER 3,5 yaşındaki Bulut gözyaşları ile uğurlandı
Kıbrıs Gazisi askeri törenle ebediyete uğurlandı
YEREL HABERLER Kıbrıs Gazisi askeri törenle ebediyete uğurlandı
15 kişinin öldüğü otobüs kazasında ölen şoför, arkadaşının yerine direksiyona geçmiş
YEREL HABERLER 15 kişinin öldüğü otobüs kazasında ölen şoför, ...
Fabrikada kömür kırma makinesine düştüğü tahmin edilen işçi aranıyor 
YEREL HABERLER Fabrikada kömür kırma makinesine düştüğü tahmin ...
Balıkesir'de yolcu otobüsü takla attı: 15 ölü, 17 yaralı (5)
YEREL HABERLER Balıkesir'de yolcu otobüsü takla attı: 15 ölü, 17 ...
Alkollü şahsın taksi durağına saldırı anı kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Alkollü şahsın taksi durağına saldırı anı kameraya ...
Çocukların tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Çocukların tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı
Fazla ilaç içtiği şüphesiyle zehirlenince hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Fazla ilaç içtiği şüphesiyle zehirlenince hastaneye ...
Zonguldak’ta mevsimlik tarım işçilerinin çadırları sular altında kaldı
YEREL HABERLER Zonguldak’ta mevsimlik tarım işçilerinin çadırları ...
Boğulma tehlikesi geçiren kişiyi vatandaşlar kurtardı
YEREL HABERLER Boğulma tehlikesi geçiren kişiyi vatandaşlar kurtardı
Boğulma tehlikesi geçiren adamı kurtarma anı kamerada Şiddetli dalgalar arasında kaldı imdadına çevredekiler yetişti Korku dolu anlar yaşayan adam dakikalarca olayın şokunu yaşadı
YEREL HABERLER Boğulma tehlikesi geçiren adamı kurtarma anı ...
Ereğli'de sağanak nedeniyle pazaryeri sular altında kaldı
YEREL HABERLER Ereğli'de sağanak nedeniyle pazaryeri sular altında ...
Tek şeritli yolda hız yapan hafriyat kamyonlarına tepki
YEREL HABERLER Tek şeritli yolda hız yapan hafriyat kamyonlarına ...
Zonguldak'ta zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
Düğün konvoyuna çarpmamaya çalışırken kaza yaptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Düğün konvoyuna çarpmamaya çalışırken kaza yaptı: 3 ...
Kaza anı düğün konvoyunu çeken kameraya yansıdı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Kaza anı düğün konvoyunu çeken kameraya yansıdı: 3 ...
Gurbetçiler adeta akın etti, kilosu 40 liradan satılıyor
YEREL HABERLER Gurbetçiler adeta akın etti, kilosu 40 liradan ...
Ereğli haritada yeniden kızarmaya başladı
YEREL HABERLER Ereğli haritada yeniden kızarmaya başladı
Araba çarpması sonucu vücudunda kırıklar olan tilki tedavi altında
YEREL HABERLER Araba çarpması sonucu vücudunda kırıklar olan tilki ...