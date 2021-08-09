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Kdz. Ereğli İtfaiye ekibi alkışlarla karşılandı Posbıyık: “Vatan için çalıştınız, sizlerle gurur duyuyorum”

İHA

Kdz. Ereğli İtfaiye ekibi alkışlarla karşılandı Posbıyık: “Vatan için çalıştınız, sizlerle gurur duyuyorum”

Türkiye’yi saran orman yangınlarına karşı alevlerle mücadele ederek insanları, hayvanları, ağaçları korumak için özveriyle çalışan itfaiye ekibi, Kdz. Ereğli’ye döndü. Kahraman 8 itfaiyeci, Belediye Başkanı Posbıyık, belediye yöneticileri ve çalışanlar tarafından alkışlarla ve çiçekle karşılandı.
Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı 2 araç ve 8 personelden oluşan yardım ekibi, Antalya Manavgat’taki orman yangınını kontrol altına almak için verdiği mücadeleyi tamamlayarak Kdz. Ereğli’ye döndü. İtfaiyeciler, Belediye binası önünde, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, belediye yöneticileri ve çalışanları tarafından alkışlarla karşılandı. Posbıyık itfaiyecileri çiçek vererek kutladı ve “Sizlerle gurur duyuyorum. Vatan için gittiniz, çalıştınız geldiniz. Ne mutlu size, ne mutlu bize” dedi.
Posbıyık karşılama sonrası yaptığı konuşmada, “Sağ salim aramıza döndünüz. Son derece mutlu olduk. Orada yaptığınız vefakar çalışmalardan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Muhammet Ali Ateş oradaki bilgilerin hepsini bana aktardı. Oradaki köylülerin size gösterdiği sevgi selini, evlerinin yanmaması için ortaya koyduğunuz cesareti anlattılar. Oradan bir çok kişiden telefonlar aldık. ‘Ereğli İtfaiyesini burada gördük’ diye. Hem Manavgatlılardan hem de Ereğli’den gidip oraya yerleşenlerden telefonlar aldık. ‘Gurur duyduk, onurlandık’ dediler. Biz de gurur duyduk. Belediye olarak bütün arkadaşlarımızla ve Ereğli halkı olarak sizlerle gurur duyduk. Hepinizden Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

Ekip adına konuşma yapan İtfaiye Çavuşu Turan Can 10 gündür bölgede yaşadıklarını ve süreci şöyle anlattı:
“Ereğli İtfaiyesi olarak Kriz Masası’nın vermiş olduğu görevleri en iyi şekilde yapmaya çalıştık. İlk görev yerine gittiğimizde orada bulunan orman bölümünün bir bölümünün tamamen yanmış olduğunu, bir bölümünün de yanmakta olduğunu gördük. Yangının mahalleye sıçramaması için oradaki itfaiye ekipleri ile emniyet şeridi oluşturduk. Ve kontrolden çıkan yangın, mahalle bölgesine ilerlediği sırada biz de ekiplerimizle birlikte yangının geliş noktasına konumlandık. O bölgede mahalleye sıçramaması için aşırı su baskını ile yangının yoğunluğunu azattık ve ardından soğutma çalışması yaptık. Sabaha kadar o bölgede nöbet tuttuk, tekrar mahalleye yangının sıçramaması için mücadele verdik. Bütün İllerden, ilçelerden itfaiye ekiplerimiz bölgeye sevk edilmişti. Biz de ilçe belediye olarak arazöz ve su tankeri ile çalışmalara katılan nadir itfaiyelerdeniz. Bu bölgede elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık.”

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