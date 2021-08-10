Zonguldak’ta meteorolojik uyarılarda uygulanan tedbirler gözden geçirildi.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zonguldak’ta meteorolojik uyarılarda uygulanan tedbirler gözden geçirildi

İHA

Zonguldak’ta meteorolojik uyarılarda uygulanan tedbirler gözden geçirildi

Zonguldak’ta meteorolojik uyarılarda uygulanan tedbirler gözden geçirildi.
Meteorolojik uyarılarda uygulanan ve alınması gereken ilave tedbirler, Vali Mustafa Tutulmaz'ın talimatıyla, Vali Yardımcısı Turgut Subaşı başkanlığında düzenlenen toplantıda değerlendirildi. Kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon gözden geçirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan değerlendirmelere göre Batı Karadeniz Bölgesi ve Zonguldak’ta yerel kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak yağış, gök gürültülü sağanak yağışların önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi. Genel hayatı etkileyebileceği ve kurumlar arası koordinasyonu gerektirebileceği değerlendirilen başta sel ve su baskını olaylarına meteorolojik uyarılarda beklenen olayların öncesinde muhtemel can ve mal kayıplarının önlenmesi ve azaltılması, müdahale çalışmalarının daha etkin ve verimli yapılabilmesi amacıyla, Kriz Merkezi toplantı salonunda Vali Yardımcı Turgut Subaşı Başkanlığında ilgili kurumların katılımı ile Meteorolojik Uyarı Acil Durum Toplantısı gerçekleştirildi.
Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz’ın talimatıyla; Vali Yardımcısı Turgut Subaşı başkanlığında düzenlenen toplantıda meteorolojik uyarılarda uygulanan ve alınması gereken ilave tedbirler, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon gözden geçirildi. Toplantıya, AFAD, DSİ, SYDV, Kızılay, Belediye, İl Sağlık Müdürlüğü, Tarım Müdürlüğü, Özel İdare, Emniyet ve Jandarma, Meteoroloji, 112 Acil Çağrım Merkezi, GAMER, enerji firması yetkilileri ile Karayolları 155. Şube Şefliği temsilcileri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dingili kopan patpat devrildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Dingili kopan patpat devrildi: 2 yaralı
Plajda rahatsızlanan genç kızda korona virüs şüphesi
YEREL HABERLER Plajda rahatsızlanan genç kızda korona virüs şüphesi
Deniz yasağına uymayan 5 kişiye ceza yazıldı
YEREL HABERLER Deniz yasağına uymayan 5 kişiye ceza yazıldı
15 kişinin öldüğü otobüs faciasının şoförü son yolculuğuna uğurlandı Balıkesir'deki otobüs faciası öncesi şoförün yakınlarına aracın arızalı olduğu mesajı attığı iddiası Ölen şoförün ağabeyi Serkan Çengelcik: "Kardeşim 12 saatlik yoldan geldi. Firma müdürü 'benim hatırım için gideceksin' dedi. Yorgun halde yeniden yola gitti" "Kerem'e 'gitme oğlum' dedim. Bana 'Ağabey işim sıkıntıya girer' dedi" Firma yetkilileri iddiaları yalanladı
YEREL HABERLER 15 kişinin öldüğü otobüs faciasının şoförü son ...
15 kişinin öldüğü kazada, şoförün seferden geldikten sonra tekrar sefere çıkarıldığı iddiası
YEREL HABERLER 15 kişinin öldüğü kazada, şoförün seferden geldikten ...
Kdz. Ereğli İtfaiye ekibi alkışlarla karşılandı Posbıyık: “Vatan için çalıştınız, sizlerle gurur duyuyorum”
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli İtfaiye ekibi alkışlarla ...
Yaşlı adam maaş sırası beklerken sıcaktan bayıldı
YEREL HABERLER Yaşlı adam maaş sırası beklerken sıcaktan bayıldı
Vaka sayılarının arttığı Zonguldak'ta vatandaşlardan aşı çağrısı
YEREL HABERLER Vaka sayılarının arttığı Zonguldak'ta vatandaşlardan ...
Alaplılı Güreşçiler, Balıkesir’de kürsüye çıktı
YEREL HABERLER Alaplılı Güreşçiler, Balıkesir’de kürsüye çıktı
Köy turnuvasında final maçına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Köy turnuvasında final maçına yoğun ilgi
Devrek’te 28. hafızlık icazet merasimi büyük ilgi gördü
YEREL HABERLER Devrek’te 28. hafızlık icazet merasimi büyük ilgi ...
Açıkta boğulma tehlikesi geçiren genç korku dolu anlar yaşattı
YEREL HABERLER Açıkta boğulma tehlikesi geçiren genç korku dolu ...
Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
3,5 yaşındaki Bulut gözyaşları ile uğurlandı
YEREL HABERLER 3,5 yaşındaki Bulut gözyaşları ile uğurlandı
Kıbrıs Gazisi askeri törenle ebediyete uğurlandı
YEREL HABERLER Kıbrıs Gazisi askeri törenle ebediyete uğurlandı
15 kişinin öldüğü otobüs kazasında ölen şoför, arkadaşının yerine direksiyona geçmiş
YEREL HABERLER 15 kişinin öldüğü otobüs kazasında ölen şoför, ...
Fabrikada kömür kırma makinesine düştüğü tahmin edilen işçi aranıyor 
YEREL HABERLER Fabrikada kömür kırma makinesine düştüğü tahmin ...
Balıkesir'de yolcu otobüsü takla attı: 15 ölü, 17 yaralı (5)
YEREL HABERLER Balıkesir'de yolcu otobüsü takla attı: 15 ölü, 17 ...
Alkollü şahsın taksi durağına saldırı anı kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Alkollü şahsın taksi durağına saldırı anı kameraya ...
Çocukların tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Çocukların tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı