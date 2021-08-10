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Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde oto yıkama deposunda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Kayıkçılar köyünde E.Y.’ye ait oto yıkama deposunda, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden oto yıkama sahibi E.Y., Çaycuma itfaiyesini arayarak yardım istedi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürme çalışmalarına başladı. Alevler çevreye sıçramadan söndürüldü. Sağlık ekipleri yangın dumanından etkilenen çalışanlara ilk müdahaleyi yaptı.

İtfaiye ekipleri, yanan evde soğutma çalışmalarını sürdürdükten sonra yangınla ilgili inceleme başlattı.

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