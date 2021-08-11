Alaplı’da pat pat kazası: 2 Yaralı

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Zonguldak Alaplı bağlı Çatak köyünde meydana gelen pat pat kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Zonguldak Alaplı İlçesi Çatak köyünde meydana geldi. Çatak köyünden patpat olarak adlandırılan tarım aracı ile tarlasına giden M.Ç (51) isimli sürücüsü rampada hakimiyetini kaybederek devrildi. Kazayı gören köylüler, patpat sürücüsü M.Ç (51) ile patpat üzerinde bulunan Y.Ş (13) yaralandılar. Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı Alaplı Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazada yaralanan M.Ç ile Y.Ş’nin. hayatı tehlikesinin olmadığı ancak Y.Ş ‘nin ayağında zedelenme olduğu öğrenildi.

Alaplı Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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