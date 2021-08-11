Tartıştığı gelinini vurdu

Aytaç ÖZTÜRK/ ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK´ın Kilimli ilçesinde E.Y., tartıştığı kayınpederi K.Y. tarafından tabancayla omzundan vurularak, yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde, Kilimli'ye bağlı Karadon Mahallesi'nde meydana geldi. K.Y., gelini E.Y. ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.Y., tabancasıyla E.Y.'ye ateş etti. Omzundan yaralanan E.Y., ihbar üzerine gelen sağlık ekibince ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kayınpeder K.Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Aytaç ÖZTÜRK
2021-08-11 12:17:12
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