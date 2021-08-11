Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu

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Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 74 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, 1 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Devrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesinde A.Ş.K. isimli şahsın izinsiz kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisine ulaştı. A.Ş.K. isimli şahsın Çaydeğirmeni beldesi Merkez Mahallesi'nde bulunan bahçesinde yapılan aramada 74 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak A.Ş.K. isimli şahıs hakkında işlem başlatıldı.

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