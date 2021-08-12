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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Polislere yangın eğitimi verildi

İHA

Polislere yangın eğitimi verildi

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memurlarına yangınla mücadele eğitimi verildi.
Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Eğitim Birimi, İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde Yangın Önleme ve Söndürme Planında görevli personele eğitim verdi. Eğitim çalışması sırasında yanma ve yangın bilgisi, yangın söndürme cihazı çeşitleri, kullanımı anlatıldı. Yangın söndürme cihazı ile temsili söndürme işlemi gerçekleştirildi.

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