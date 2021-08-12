Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Şahinde Hayrettin Yavuz Bilim Sanat Merkezi Biyoloji ARGE grubu öğrencileri, deniz yüzeyi ve dip temizliği yapabilen doğaya sıfır atık özelliğinde "Müsilaj Temizleme Cihazı" geliştirdi.

Kdz. Ereğli Şahinde Hayrettin Yavuz Bilim Sanat Merkezi Biyoloji ARGE grubu öğrencileri, öğretmenleri Yalçın Arslan önderliğinde denizleri istila eden müsilaj ile mücadele edebilecek dip ve yüzey temizliğini gerçekleştirebilen deniz canlılarının yuva ve yumurtalarına zarar vermeyen, adhezyon ve kohezyon kuvvetleri sonucu yukarı yönlü akış özelliğine sahip, yenilenebilir enerji sayesinde sürekli çalışarak deniz yüzeyi ve dip temizliği yapabilen doğaya sıfır atık özelliğinde "Müsilaj Temizleme Cihazı" geliştirdi.

Yapılan cihazın kıyıda ve denizde dört farklı versiyonu, yine aynı grup tarafından tasarlanıp patent başvurularının gerçekleştirildiğini dile getiren Kurum Müdürü Serkan Çakır, müsilaj cihazının prototipinin okul bünyesinde tamamlanarak suya indirildiğini ve yapılan ön çalışmalar ile denizin dip ve yüzeyindeki birçok atığın toplanarak cihaz üzerinde bulunan çöp süzgecinde depolandığını belirtti.

Cihazın çalışması için gerekli enerjinin fosil yakıtlar kullanmadan sağlanması (Güneş Paneli, dalga ve rüzgâr türbin), doğaya herhangi bir atık bırakmaması, dip canlılarına zarar vermeden atıkların emilerek temizlenmesi (Adhezyon ve Kohezyon kuvvetleri) gibi birçok artılarının olduğu kaydedildi.

Cihaz ile ilgili bilgiler veren Biyoloji Öğretmeni Yalçın Arslan açıklamasında, “Cihazın orijinal boyutu 10x10 metre olarak tasarlanmış olup aynı zamanda balıkçı platformu olarak dizayn edilmişti. Cihazın petrol platformlarındaki mantık üzerinden suyun yüzeyinde sabit ve dalgadan etkilenmeyen bir yapı olmasından dolayı üzerinde olta balıkçılığının da yapılabileceği ve aynı zamanda kurulduğu bölgede trol balıkçılığının engelleneceğini ve bu sayede deniz altı ekosisteminin gelişip canlanmasına da fayda sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

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