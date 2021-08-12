Kendisini tatmin etmeye çalışınca mahalleli tarafından dövüldü



ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta, üniversite öğrencilerinin kaldığı apartın karşısında kendisini tatmin etmeye çalışan H.G. (30), mahalleli tarafından tekme tokat dövüldü. H.G. gelen polis ekipleri tarafından linç edilmekten kurtarılarak gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bülent Ecevit Üniversitesi'nin bulunduğu İncivez Mahallesi´nde meydana geldi. Kız öğrencilerin kaldığı apartın önüne gelen H.G., iddiaya göre kendisini tatmin etmeye başladı. Durumu fark eden çevredekiler, H.G.´ye tepki gösterince tartışma çıktı. Bir anda kalabalık arttı. Bu sırada polise haber verildi. Mahallelinin tekme tokat vurmaya başladığı H.G., gelen polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Gözaltına alınan H.G., polis merkezine götürüldü.

H.G. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Gürkay GÜNDOĞAN

2021-08-12 14:41:56



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