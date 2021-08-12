Alaplı’nın köylerindeki biriken çöpler toplanmaya başlandı

Alaplı İl Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefi tarafından yapılan açıklamada, Köylere Hizmet Götürme Birliği ekiplerince köylerde biriken çöplerin toplanmasına başlandığı belirtildi.

Alaplı’daki köylerine il dışından gelen Mevsimlik işçileri ile İl dışından gelen fındık toplama nedeniyle aşırı nüfus artışı sebebiyle gecikmelere sebebiyle biriken çöpler, kamuoyunda tepki çekmeye başlamıştı.

AK Parti İl Genel Meclisi üyesi İbrahim Yalçın, Köylere İl idare özel birliği tarafından Alaplı’daki köylerde biriken çöplerin toplanması için araç vardiyası 2’ye çıktığı söyledi.



“Tüm Köylerde Çöp birikmiş köy kalmayacak”

Konuyla ilgili gerekli girişimleri yaptıklarını ve İl özel idare Müdürlüğü ile de yapılan görüşmenin ardından sorunun çözüldüğünü aktaran İbrahim Yalçın; “Köylerimizde İl özel idare tarafından tekrar çöplerimiz toplanmaya başladı. daha önce bozulan bir aracımız yerine bir Çöp araç kiralama yöntemi yapılarak Bugün (Dün) itibariyle köylerimizde çöpler toplanmaya başladı. Şu anda Alaplı köylerinde şu anda çöpler alınıyor. Hafta sonuna kadar çöpü birikmiş köyümüz kalmayacak” dedi.

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