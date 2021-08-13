Metrekareye 125 kilogram yağış düştü

Batı Karadeniz’i vuran sel felaketinde bölgeye yüksek miktarda yağış düşerken, metrekareye en fazla yağış 125 kilogram ile Zonguldak oldu.

Batı Karadeniz'de sel felaketi yaşanıyor. Bartın, Sinop ve Kastamonu'da şiddetli yağışlar su baskınlarına neden olurken, sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji verilerine göre, bölgeye metrekare başına düşen yağış miktarı açıklandı.

12.08.2021 13.08.2021 tarihleri arasında ülke genelinde en fazla yağış alan bölgeler Batı Karadeniz oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Zonguldak Merkez ve Beycuma’da metrekareye 125,7 kilogram yağış düştü. Zonguldak’ın Devrek ilçesine 76,4 kilogram yağış düşerken, Çaycuma’ya 62,4 kilogram yağış ile tabloda 3. sırada yer aldı. Tablodaki verilere göre, Bartın Merkez’e 52,7 kilogram, Ulus Ceyüpler Köyü’ne 43,8 kilogram yağış düştü. Aynı tabloda Sinop Merkez ile Kastamonu Bozkurt ve Devrekani ilçeleri de (3833 kilogram yağış) yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.