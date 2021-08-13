Çocukların dijital dünyadan uzak tutulması amaçlanıyor

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Kaymakamlığına bağlı Sosyal Hizmet Merkezi tarafından sosyal ve ekonomik destek kapsamında yardım alan çocuklara, yaz dönemini verimli geçirmeleri adına akıl oyunları seti hediye edildi.



Kdz. Ereğli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünden sosyal ve ekonomik destek kapsamında yardım alan çocukların, yaz dönemi boyunca ekrandan ve dijital dünyadan uzak kalmaları ve hem mental hem de sosyal becerilerini artırabilmeleri adına Zeka Kampı Projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında; bağışçıların ve önemli kuruluşlardan olan Erdemir’in katkılarıyla 210 çocuğa satranç, mangala, kelime oyunu, girift, akrobat, magic bloks, rollingo, kolidor, dedektif, angry ball, akıllı okuma küpleri, ahşap yapboz gibi küçük yaş grubu için zeka ve kas koordinasyonlarını geliştirici oyunlarından oluşan akıl oyunları, set halinde çocuklara hediye edildi.



Kdz. Ereğli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Zeka Kampı projesindeki amaç; çocuklarımızın mental farkındalık seviyesini arttırmak, dijital dünyadan uzak tutmak, yüz yüze sosyalleşmeleri adına yaz dönemini kaliteli şekilde geçirmelerini sağlamaktır. Müdürlüğümüz personeli tarafından oyunlar hakkında bilgiler çocuklara aktarılmış olup, rutin denetim dönemlerinde yapılan ev ziyaretlerinde meslek elemanları ile oyunlar oynanacağı, ilerleyen süreçte ise Zeka Kampı Turnuvası şeklinde çalışmaların planlanacağı ailelerimize duyurulmuştur. Kdz. Ereğli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü olarak; çocuklarımızın ve ailelerinin yüzlerinin gülmesine vesile olan Zeka Kampı projesi kapsamında, maddi ve manevi desteğini esirgemeyen Erdemir Genel Müdürlüğü başta olmak üzere Erdemir Yönetim Kuruluna ve çalışanlarına teşekkürlerimizi sunarız” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.