Halk pazarı boş kaldı Esnaf Yakup Fidanboy: ‘Mandalina ve portal ağaçlarının yanmasından dolayı kışın sıkıntı yaşanılabilir’

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Zonguldak’ta pazarcı esnafı Yakup Fidanboy, birçok yerde yaşanan yangın felaketi nedeniyle, kış ayında vatandaşların meyve anlamında sıkıntı çekebileceğini söyledi.

Zonguldak’ın Soğuksu semtinde her çarşamba ve cumartesi günü kurulan halk pazarı boş kaldı. Vatandaşların tatile ve fındığa gitmesi nedeniyle pazar beklenen ilgiyi görmedi. Öte yandan, pazarcı esnafı Yakup Fidanboy, yaşanan yangın felaketleri nedeniyle kış ayında meyve anlamında vatandaşların sıkıntı yaşayabileceğini belirterek “Şu anda pazar yerinde vatandaşlar tatile Fındığa gidince çok istenilen alışveriş olmadı. Genel anlamda artış var. Sel ve yangının etkisi yok. İleriye doğru mandalina ve portal ağaçları yandı. Kışa doğru meyve anlamında sıkıntı olabilir” dedi.

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