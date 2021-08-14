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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ereğli ekibi Kastamonu’da yoğun mücadele veriyor

İHA

Ereğli ekibi Kastamonu’da yoğun mücadele veriyor

Batı Karadeniz’de yaşanan büyük sel felaketi üzerine Kdz. Ereğli Belediyesi’nden gönderilen ekip bölgedeki çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Türkiye, Batı Karadeniz’de yaşanan büyük sel felaketi haberleriyle sarsılırken, Kdz. Ereğli Belediyesi ekipleri de arama kurtarma faaliyetlerine katılıyor.
Dün yola çıkan 11 kişilik Ereğli İtfaiyeciler Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği (ERİDAK) ekibi ile 5 kişilik itfaiye ekibinin ardından; bugün de vidanjör ve kamyonla 5 kişilik ekip Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde arama kurtarma çalışmalarına katılmak için harekete geçti.
Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şu bilgileri verdi:
“Sel felaketi yaşanan bölgeye Fen İşleri Müdürlüğü ile Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü’nden destek ekibimiz yola çıktı. Vidanjör, kamyon ve 5 kişilik ekip, Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde arama, kurtarma çalışmalarına katılacak. ERİDAK ve İtfaiye Müdürlüğümüzden dün bölgeye giden ekip gece boyunca arama kurtarma faaliyetlerine katıldı. Komşularımızın yanındayız.
Kastamonu’da sel felaketi ardından arama kurtarma faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor.”
Posbıyık: “Ekiplerimiz gece boyunca mücadele verdi”
Bölgeye giderek çalışmalara katılan ekip ile ilgili de bilgi veren Başkan Posbıyık, “Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve ERİDAK ekibine, dün bölgeye ulaştığı andan itibaren AFAD tarafından görev verildi. Önce Dumlupınar Caddesi’nde kayıp bir kişi arandı. Çatalzeytin’de Öğretmenevi’nin ve diğer binaların bodrumuna dolmuş sular tahliye edildi. Tekstil Fabrikası’ndaki sular boşaltıldı. Kayıp bir çiftin arama çalışmalarına yoğunlaşıldı. Ekiplerimiz gece boyunca mücadele verdi, çalışmalar sürüyor” ifadelerini kullandı.

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