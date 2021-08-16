Türk Kızılayı Zonguldak Şubesi Kastamonu yolunda

Türk Kızılay’ı Zonguldak Şubesi Kastamonu’da yaşanan sel felaketinin ardından destek olmak için Bartın’ın ardından Kastamonu’ya hareket etti.

Türk Kızılay’ı Zonguldak Şubesi Kastamonu’da meydana gelen sel felaketinde görev almak içim Kastamonu’ya hareket etti. İlk olarak Bartın’da medyana gelen sele destek olmak için giden Kızılay ekibi 30 kişilik ekipler Kastamonu’ya hareket etti.

Meydana gelen afetlerde yaraları birlikte saracaklarını ifade eden Türk Kızılay’ı Zonguldak Şube Başkanı Aydın Ergenç, “Bilindiği üzere son günlerde ülkemizde yaşanan doğal afetler giderek artıyor. Kızılay olarak insani yardım alanında varımızla yoğumuzla sahadayız. Bugün de Rabbim nasip kısmet eylerse Kastamonu’da yaşanan sel felaketi için gönüllü kardeşlerimiz ile birlikte Bozkurt ilçesine desteğe gidiyoruz. Bartın da yaşanan sel felaketine ilk biz gittik. Şu an Mobil mutfak aracımız Bartın Kumluca Zafer Köyünde görevine devam ediyor. Muğla’ya göreve giden ekibimiz dün geriye döndüler. Şimdi ise gönüllülerimizin tutmuş olduğu nöbetlerde Kastamonu’da sıramız geldi. Bu konuya da kısa bir açıklık getirmek istiyorum. Yaşanan afetlerde ilk olarak bölgelere komşu iller gidiyor. Sonrasında ise genel merkezimizin koordinesinde görevi biten Kızılay şubesi memleketine geri dönerken nöbet sırası gelenler sahaya çalışmak için iniyor. Bugün de Kastamonu’da nöbet sırası bizde. Üzerimize düşeni layığıyla yapıp Zonguldak’ımıza geri döneceğiz. Vefat eden vatandaşlarımıza baş sağlığı diliyor ve bu afetlerin son bulması için dua ediyorum. Biz birlikte güçlüyüz ve bu yaraları birlikte saracağız” şeklinde konuştu.

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