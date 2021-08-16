Zonguldak GMİS Başkanı Hakan Yeşil: "43 maden işçisinin testi pozitif çıktı"

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Zonguldak Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Başkanı Hakan Yeşil, 43 maden işçisinin korona virüse yakalandığını açıkladı.

Zonguldak Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Başkanı Hakan Yeşil, Türkiye Taş Kömürü Kurumunda toplamda 43 maden işçisinin korona virüs testinin pozitif çıktığını söyledi. Yeşil, yaptığı açıklamada ‘Son zamanlarda madenlerde vakaların arttığını öğrendik. Şu anda madende 43 arkadaşımızın testi pozitif çıktı. Filyasyon ekiplerinin belirlediği 24 arkadaşımız da ev karantinasında devam ediyor” şeklinde konuştu.

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