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GMİS Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı yapıldı GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil: “Toplu İş Sözleşmesinde yeni kazanımlarımız oldu” “Ben teşkilatım ve arkadaşlarım adına mutluyum”

İHA

GMİS Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı yapıldı GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil: “Toplu İş Sözleşmesinde yeni kazanımlarımız oldu” “Ben teşkilatım ve arkadaşlarım adına mutluyum”

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı, Genel Başkan Hakan Yeşil'in başkanlığında yapıldı. Toplantıda konuşan Başkan Yeşil, "Toplu İş Sözleşmesinde birçok kazanımlarımız oldu. Bu süreçte yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, Genel Başkan Hakan Yeşil başkanlığında Sendika Genel Merkezinde toplandı. Gündemde toplu sözleşme, yaşanılan doğal afetler, pandemi süreci ve önemler konuşuldu.
Genişletilmiş Başkanlar Kurulu’nun açılış konuşmasını yapan Genel Başkan Hakan Yeşil konuşmasına meydana gelen doğal afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyerek başladı. Yaraların sarılması noktasında yetkililerle istişare halinde olduklarını ifade eden Başkan Yeşil, “Gündemimizde yakın zamanda yaşadığımız toplu sözleşme, yaşanılan doğal afetler, artan pandemi ve önemler var. Son zamanlarda yaşanılan doğal afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Yaraların bir an önce sarılması için yetkililerle istişare halindeyiz. Evet bir toplu sözleşme yaşadık. Toplu sözleşmede GMİS yönetim kurulu ve teşkilatı el ele vererek büyük bir aile olduğunu gösterdi. Sorunların aşılması noktasında yaptığımız koordineli çalışmayla toplu sözleşme sürecinin sonuna geldik. Birçok kazanımlarımız oldu. Bunu da arkadaşlarımızla paylaşacağız bu süreçte yanımızda olan TÜRK İŞ Başkanımız Ergün Atalay, Çalışma Bakanımız, Enerji Bakanımız, Genel Müdürümüz, milletvekillerimiz ve çok yoğun efor sarf eden çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. TTK yer üstü işçilerimizin ve MTA işçilerimizin ücret düşüklüğü nedeniyle yaşadığı sıkıntılar vardı. 2 sene önce toplu sözleşmede biraz kazanım elde etmiştik ama yeterli olmadığını düşünüyorduk. Arkadaşlarımızla beraber bu sıkıntıları çok iyi anlattığımızı düşünüyorum. Yeni kazanımlar elde etmek bizleri mutlu ediyor. Ben teşkilatım adına mutluyum. Arkadaşlarımız adına da mutluyum. İnşallah kısa zamanda sonlanır. Bu süreç sonlanınca bunları buradan açıklarız” şeklinde konuştu.

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