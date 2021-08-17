Devrek’te trafik kazası: 3 yaralı

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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak’ın Devrek ilçesi Çomaklar mevki'inde aynı yönden gelen iki aracın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi hafif şeklide yaralandı.

Çomaklar mevki'inde sarı ışıkta bekleyen B.G yönetimindeki 74 AAB 285 plakalı otomobile, aynı istikametten gelen 34 EL 0774 H.A. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Kaza sonucu sürücüler ve araçta yolcu olarak bulunan E.A. isimli vatandaş hafif şekilde yaralandı.

Vatandaşların olayı 112 ekiplerine haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Devrek Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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