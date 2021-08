Trafik ışıklarına “Aşı Ol, Sağlıklı Kal” etiketleri yapıştırıldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde korona virüs aşısına dikkat çekmek için trafik ışıklarına “Aşı Ol, Sağlıklı Kal” etiketi yapıştırıldı.



Kdz. Ereğli Kent Konseyi tarafından ilçe merkezi Devrim Bulvarı üzerinde, vatandaşlara korona virüs aşısında farkındalık oluşturmak için etkinlik düzenlendi. Etkinliğe, Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve Kent Konseyi yönetim kurulu üyeleri katıldı. Kdz. Ereğli Kent Konseyi Başkanı Osman Yavuz etkinlikte yaptığı konuşmada, “Aşı olma oranını artırmak, farkındalık oluşturmak için Kaymakamımız ve Belediye Başkanımızın destekleri ile beraber insanların her gün bakacakları trafik lambalarına sticker (etiketler) yaptırdık. 'Aşı ol sağlık ol' kampanyasını başlatmış olduk.” ifadelerini kullandı.



Vaka haritasındaki maviye dönen şehirlere vurgu yapan Belediye Başkanı Halil Posbıyık konuşmasında şunları söyledi:

“Her gün televizyonda görüyoruz. Aşı karşıtı insanların hastaneye düştüğünde haykırışlarını bizzat izliyoruz. Benim bu memlekette yaşayan insan olarak, vatandaş olarak en çok üzüldüğüm olay. Türkiye’de bir çok il maviye döndü, Her şeyde öncü olan Ereğli’de, Zonguldak’ta biz halâ daha niye maviye boyanmadık anlayamıyorum. Biz her konuda öncüyüz. Kültür seviyemiz, çok yüksek, eğitim gayet yerinde, sağlığını düşünen insanlar var, aşıda Zonguldak ve ilçeleri öncü olması lazım diye düşünüyorum. İnşallah yaptığımız bu etkinlik faydalı olur.”



Kaymakam Çorumluoğlu: “Rakamlar Zonguldak’a yakışmıyor”

Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu yaptığı konuşmada aşı çağrısını yineledi. Çorumluoğlu açıklamasında, “Zaman geldi maske, mesafe etiketlerini yapıştırdık. Bugün de aşıyı teşvik edici etiketlerini yapıştırma gayet isabetli görüyorum. Biz bugün itibarıyla 75,34 yüzdesini ne yazık ki bugün görebildik. Hem Zonguldak’a hem Ereğli’ye yakışan rakamlar değil. Rakamlara baktığımızda vatandaşlarımız aşı olan kişiler bir daha aşı olmuş. Diğer arkadaşların aşı olmaması, benim 3. aşıyı olmamın kıymeti biraz daha düşüyor. Dolayısıyla Ereğli’de farkındalık oluşturmamız gerekiyor. Aşı olanlar 3’ncü, 4’üncü aşısını takip etsinler. Biz üzerimize düştüğü an gittik aşımızı olduk. Ne yazık ki aşı olmayan arkadaşlarımız vefat ettiler. Bakın bu işin şakası yok. Son gelen rakamlar ne yazık ki Zonguldak’ta vefat sayılarında 2’leri, 3’leri görmeye başladık. Bu eski başladığımız günlere geri dönmemiz demektir. Şuanda ikinci, üçüncü yoğun bakım odalarını açma noktasına geldik. Önce vaka, sonra servis, sonra yoğun bakım, sonra da vefat geliyor. Aynı yanlışı tekrar tekrar yapmaya gerek yok. Lütfen aşınızı olun, mesafenizi koruyun. Özellikle toplu bulunulan yerlerde düğün, eğlence gibi yerlerde bunu görüyoruz. Ne yazık ki, bir süre daha bununla devam edeceğiz. Sosyal medya üzerinden de safsatalara kulak vermesin.” dedi.

Konuşmaların ardından trafik ışıklarına “Aşı ol” ve “Sağlıklı Kal” sloganları yazılı etiketler yapıştırıldı.

