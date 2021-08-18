Sel felaketinde hayatını kaybeden anne kız, ardında hüzün bıraktı Çamur deryasının içinde ulaşılan çeyiz sandığından altınlar çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sel felaketinde hayatını kaybeden anne kız, ardında hüzün bıraktı Çamur deryasının içinde ulaşılan çeyiz sandığından altınlar çıktı

İHA

Sel felaketinde hayatını kaybeden anne kız, ardında hüzün bıraktı Çamur deryasının içinde ulaşılan çeyiz sandığından altınlar çıktı

Kastamonu’nun Bozkurt İlçesi’nde meydana gelen sel felaketinde yaşamını yitiren anne kızın ziynet eşyaları çamura gömülmüş halde bulunan çeyiz sandığından çıktı. Karadeniz Ereğli Belediyesi İtfaiye ekibinin bulduğu kol saati, iki alyans, bir çift küpe ve 2 çeyrek altın, Polis Arama Kurtarma yetkililerine teslim edildi.
Karadeniz Ereğli Belediyesi ekipleri, Kastamonu’da meydana gelen sel felaketi ardından destek olmak için günlerdir bölgede ve ağırlıklı olarak Bozkurt ilçesinde arama kurtarma faaliyetlerine katılıyorlar. Bozkurt İlçesi’nde Pınar Sokak’ta arama ve temizleme çalışmaları sırasında ekip, zemin katta çamura gömülmüş halde bir sandığa ulaştı. Üzerinde katlı halde seccade duruyordu. Çeyiz sandığı açıldığında içinde yazmalar, işlemeli örtüler ve çoraba sarılmış halde kol saati, dört adet altın kutusunda, iki alyans, bir çift küpe ve 2 çeyrek altın olduğu görüldü. Hayatını kaybeden anne kıza ait olduğu öğrenilen ziynet eşyaları, Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Amiri Burak Demirören imzasıyla ekip adına tutanak tutularak Polis Arama Kurtarma (PAK) yetkililerine teslim edildi. Sandıktaki diğer eşyalar özenle katlanarak korumaya alındı.
Süreç ile ilgili alınan bilgide şunlar yaşandı:
Annenin cansız bedeninin denizden çıktığı, fakat kızının bulunamadığı ihbarı geldi. Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye ekibi bunun üzerine bölgeye yönelerek, kepçe ile duvarlar kırıldı. Evin içindeki çamur, kazma kürek yardımıyla boşaltılmaya başlandı. Bu sırada çamurların içinden 1 adet ahşap sandık çıktı. Emniyet ekiplerine bilgi verildi ve videoyla kayıt altına alınarak sandık açıldı. İçinde çoraba sarılı 4 adet ziynet eşya kutusu ve 1 adet saat bulundu. Ziynet eşyaları 2 adet altın alyans, 2 adet çeyrek altın ve 1 çift altın küpeden oluşuyordu. Kdz. Ereğli İtfaiye ekibi değerli eşyaları Afet Koordinasyon Merkezi’ne götürerek tutanakla Polis Arama Kurtarma (PAK) ekiplerine teslim etti.
Bir süre sonra kızın cansız bedenine de başka bir bölgede ulaşıldığı bilgisi geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
YKS’de ilk bine giren 6 öğrenci ödüllendirildi
YEREL HABERLER YKS’de ilk bine giren 6 öğrenci ödüllendirildi
Trafik ışıklarına “Aşı Ol, Sağlıklı Kal” etiketleri yapıştırıldı
YEREL HABERLER Trafik ışıklarına “Aşı Ol, Sağlıklı Kal” etiketleri ...
Bir yıl önce kızı vefat eden 39 yaşındaki baba hayata tutunamadı
YEREL HABERLER Bir yıl önce kızı vefat eden 39 yaşındaki baba hayata ...
Harap halde olan plaja modern yüzme havuzu yapıldı
YEREL HABERLER Harap halde olan plaja modern yüzme havuzu yapıldı
Devrek’te trafik kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Devrek’te trafik kazası: 3 yaralı
Zonguldak aşılamada maviye, vakada kırmızıya dönüyor
YEREL HABERLER Zonguldak aşılamada maviye, vakada kırmızıya dönüyor
Barda çıkan kavgada 4 kişi hastanelik oldu
YEREL HABERLER Barda çıkan kavgada 4 kişi hastanelik oldu
Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı, sürücü kazayı görüntüleyen gazeteciye saldırdı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı, sürücü kazayı ...
Kandilli Belediyesi afetzedelerin yanında
YEREL HABERLER Kandilli Belediyesi afetzedelerin yanında
Ereğli Belediyespor 2 transferini tanıttı
YEREL HABERLER Ereğli Belediyespor 2 transferini tanıttı
GMİS Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı yapıldı GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil: “Toplu İş Sözleşmesinde yeni kazanımlarımız oldu” “Ben teşkilatım ve arkadaşlarım adına mutluyum”
YEREL HABERLER GMİS Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı ...
4 kilometrelik asfalt çalışması tamamlandı
YEREL HABERLER 4 kilometrelik asfalt çalışması tamamlandı
Zonguldak GMİS Başkanı Hakan Yeşil: "43 maden işçisinin testi pozitif çıktı"
YEREL HABERLER Zonguldak GMİS Başkanı Hakan Yeşil: "43 maden ...
Türk Kızılayı Zonguldak Şubesi Kastamonu yolunda
YEREL HABERLER Türk Kızılayı Zonguldak Şubesi Kastamonu yolunda

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.