Alaplı Belediyesi ile Enerjisa arasında dev proje

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alaplı Belediyesi ile Enerjisa arasında dev proje

İHA

Alaplı Belediyesi ile Enerjisa arasında dev proje

Alaplı Belediyesi ile Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. Alaplı’da artan enerji ihtiyacını karşılamak ve kente sürekli ve kaliteli enerji tedariki için alternatif enerji besleme hattı yapım çalışmalarına başlıyor.
Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. 2021 yatırım programına aldığı İlçenin arz güvenliğini arttırmak amacıyla Ereğli trafo merkezi ile Alaplı dağıtım merkezi arasında 8 kilometre uzunluğunda bir nakil hattı tesisi inşa edecek. Geçtiğimiz günlerde Alaplı Belediyesinde bir araya gelen Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin ve Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. yetkileri Alaplı’da yapılacak olan çalışmalar hakkında protokol imzalandı.
Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, İlçemizin artan enerji ihtiyacını karşılayabilmek için Başkent Dağıtım A.Ş. ile başlatacağımız bu çalışmayla İlçemizde alternatif bir enerji besleme hattı oluşacağını söyledi.
Çalışmaların Yeni Siteler Mahallesi içinde 3 kilometre alanda yapılacağını bu bölgede tüm enerji hatları yer altına alınacağını belirten Tekin, “Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. İlçemizin arz güvenliğini arttırmak amacıyla Ereğli trafo merkezi ile Alaplı dağıtım merkezi arasında 8 kilometre uzunluğunda bir nakil hattı tesisi inşa edecek. Bundan sonra İlçemizde 3 kilometre uzunluğunda yeni bir enerji nakil hattı çalışması başlayacak. Burada Enerjisa ve Belediyemizi ortak hareket edeceğiz. Yeni Siteler mahallesinde tüm havai enerji hatları yer altına alınacak ve yeni bir enerji hattı çekilecek. Elektrik altyapı sistemine enerji sağlaması için gerekli olan yatırım Yeni Siteler Mahallesi bölgesinde yer alacak. Yatırımlar hayata geçirildiğinde Alaplı İlçesinin alternatif enerji besleme imkanı arttırılacak olup yaşanacak muhtemel arızalara müdahale süresi ciddi anlamda kısalmış olacak. Yaklaşık 2,5 ay sürecek olan çalışmalarda Yeni Siteler Mahallesinde kazı çalışmaları yapılacak. Bu büyük projeyle Alaplı’mızda enerji ihtiyacını gidermede büyük bir adım atıyoruz.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yaralanan motosikletli sağlık ekibine “Bana ne oldu” diye sordu
YEREL HABERLER Yaralanan motosikletli sağlık ekibine “Bana ne oldu” ...
'Patpat'ı amacı dışında kullananlara ceza yazılacak Kaymakam Çorumluoğlu: “Patpata binip düğüne gitmenin anlamı yok”
YEREL HABERLER 'Patpat'ı amacı dışında kullananlara ceza ...
Emekli öğretmene son veda
YEREL HABERLER Emekli öğretmene son veda
YKS'DE ilk bine girenler ödüllendirildi
YEREL HABERLER YKS'DE ilk bine girenler ödüllendirildi
39 yaşındaki hastane personeli son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER 39 yaşındaki hastane personeli son yolculuğuna ...
Zonguldak’ta vaka sayıları açıklandı
YEREL HABERLER Zonguldak’ta vaka sayıları açıklandı
Batı Karadeniz'de dere kenarlarındaki orman depoları endişe yaratıyor
YEREL HABERLER Batı Karadeniz'de dere kenarlarındaki orman depoları ...
Hava sıcaklığı 32 dereceye ulaştı, vatandaşlar plaja akın etti
YEREL HABERLER Hava sıcaklığı 32 dereceye ulaştı, vatandaşlar plaja ...
Kaymakam Çorumluoğlu, ilçedeki son durumu paylaştı Ereğli İlçe Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu: "Şu anda serviste yatan yaklaşık 50 civarında hastamız, 10 civarında da yoğun bakımda yatan hastamız var"
YEREL HABERLER Kaymakam Çorumluoğlu, ilçedeki son durumu ...
Sel felaketinde hayatını kaybeden anne kız, ardında hüzün bıraktı Çamur deryasının içinde ulaşılan çeyiz sandığından altınlar çıktı
YEREL HABERLER Sel felaketinde hayatını kaybeden anne kız, ardında ...
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
YKS’de ilk bine giren 6 öğrenci ödüllendirildi
YEREL HABERLER YKS’de ilk bine giren 6 öğrenci ödüllendirildi
Trafik ışıklarına “Aşı Ol, Sağlıklı Kal” etiketleri yapıştırıldı
YEREL HABERLER Trafik ışıklarına “Aşı Ol, Sağlıklı Kal” etiketleri ...
Bir yıl önce kızı vefat eden 39 yaşındaki baba hayata tutunamadı
YEREL HABERLER Bir yıl önce kızı vefat eden 39 yaşındaki baba hayata ...
Harap halde olan plaja modern yüzme havuzu yapıldı
YEREL HABERLER Harap halde olan plaja modern yüzme havuzu yapıldı
Devrek’te trafik kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Devrek’te trafik kazası: 3 yaralı
Zonguldak aşılamada maviye, vakada kırmızıya dönüyor
YEREL HABERLER Zonguldak aşılamada maviye, vakada kırmızıya dönüyor
Barda çıkan kavgada 4 kişi hastanelik oldu
YEREL HABERLER Barda çıkan kavgada 4 kişi hastanelik oldu
Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı, sürücü kazayı görüntüleyen gazeteciye saldırdı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı, sürücü kazayı ...
Kandilli Belediyesi afetzedelerin yanında
YEREL HABERLER Kandilli Belediyesi afetzedelerin yanında
Ereğli Belediyespor 2 transferini tanıttı
YEREL HABERLER Ereğli Belediyespor 2 transferini tanıttı
GMİS Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı yapıldı GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil: “Toplu İş Sözleşmesinde yeni kazanımlarımız oldu” “Ben teşkilatım ve arkadaşlarım adına mutluyum”
YEREL HABERLER GMİS Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı ...
4 kilometrelik asfalt çalışması tamamlandı
YEREL HABERLER 4 kilometrelik asfalt çalışması tamamlandı
Zonguldak GMİS Başkanı Hakan Yeşil: "43 maden işçisinin testi pozitif çıktı"
YEREL HABERLER Zonguldak GMİS Başkanı Hakan Yeşil: "43 maden ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.