Kdz. Ereğli Belediyespor’da üç transfer birden

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Kdz. Ereğli Belediyespor’da anlaşmaya varılan Burak Onur, Doğancan Akkaya ve Ceyhun Kalıntaş Belediye Başkanı ve Belediyespor Kulüp Başkanı Halil Posbıyık’ı ziyaret etti.

BAL'da mücadele eden Kdz. Ereğli Belediyespor, 20212022 sezonu öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kdz. Ereğli Belediyespor 2’nci Başkanı İhsan Yazıcıoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte yeni sezonda anlaşmaya varılan kaleci Burak Onur, sağ bek Doğancan Akkaya ve kanat oyuncusu Ceyhun Kalıntaş Kdz. Ereğli Belediye ve Belediyespor Kulüp Başkanı Halil Posbıyık’ı makamında ziyaret etti.



Posbıyık: “Ereğli halkının beklediği başarı için titiz çalışıyoruz”

Ereğli halkının özlemini gidermek için titiz çalıştıklarını belirten Başkan Posbıyık transferlerin hayırlı olmasını dileyerek şunları söyledi:

“Yönetim kuruluna ve transfer komitesine çalışmaları için teşekkür ediyorum. Ereğli’miz için hayırlı olsun. Bu sene iddialı bir şekilde yola çıktık ve yönetim kurulunu oluşturduk. Anlayış birliği olan uyum içinde bir yönetim kurulumuz var. Maddi manevi sıkıntımız yok. Hızla yolumuza devam edeceğiz. İddialı olduğumuzu ifade ederek bu seneye başladık inşallah. Ereğli halkı uzun zamandan beri futbolda aşama bekliyor. Bunu karşılamak için yönetim kurulu ve bizler istekliyiz. Sevgiyle barışla dostlukla yolumuza devam edersek bu işi başaracağımıza inanıyorum. Burada her türlü imkânımız var. Tesisler yenileniyor. Hayırlı neticeler olacağına tüm kalbimle inanıyorum. Hayırlı, uğurlu olsun. Kadın Futbol takımımıza da ayrı bir bütçe hazırladık ve onlara da gerekli desteği ve yatırımı yapacağız.”

Futbolcular da bugüne kadar yaşadıkları şampiyonluklara bir yenisini daha eklemek istediklerini belirterek, bunun için mücadele edeceklerini ifade ettiler.

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