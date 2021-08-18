Açılışı yapılan Aquapark büyük ilgi gördü

Zonguldak’ın Ereğli Belediyesi tarafından açılışı yapılan yüzme havuzu ve Aquapark, gün boyu yoğun ilgi gördü. Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Ereğli’ye bu tesisi kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek “Burası Türkiye’nin en güzel yerlerinden birisi oldu. Ereğli halkı lüks bir otelin havuzunda gibi bu imkandan yararlanacak” dedi.



Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, yüzme havuzunun ve Aquapark’ın Ereğli halkının hizmetine açılmasından büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “Hayırlı, uğurlu olsun” dedi. Posbıyık açıklamasında şunları söyledi:

“Bugün itibarıyla Aquapark hizmete girdi. Hijyen bir ortam içerisinde hizmet verebilmek için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Çocuklarımız, gençlerimiz kayarken emniyet alabilmek için, eğitimli cankurtaranlarımızı görevlendirdik. Aquapark’ın hem üst bölümünde hem de alt tarafta cankurtaranlar hazır vaziyette. Bugün itibarıyla yüzme havuzu ve Aquapark’tan hem Ereğli halkı hem de dışarıdan gelecek konuklarımız yararlanabilecek.”



“Lüks bir otelin havuz konforu var”

Hizmete giren havuz ve Aquapark için çok güzel bir yer olduğunu belirten Posbıyık, “Türkiye’nin en güzel yerlerinden bir tanesi oldu. Buraya geldiğimde ben kendimi sanki bir lüks otelin havuzunda hissediyorum. Burayı Ereğli halkının kullanımına açmak belediye olarak bizim için büyük bir onur. Ereğli’mize hayırlı, uğurlu olsun diyorum.” dedi.

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