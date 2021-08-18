4 yıldır sokak yolu taşlı kaldı, mahalleli sitemkar

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Velioğlu Mahallesi'nde yıllardır yapılmayan yollarına mahalleli isyan etti.

İlçenin Velioğlu Mahallesi 19 yıldır belediye sınırlarına dahil edilmesine rağmen yolları yapılmadı. Bin 600 nüfuslu Velioğlu Mahallesi'nde cadde ve sokaklarda 2017 yılında yol genişletme çalışmaları başlamıştı.

4 yıldır yapılmayan yolları yüzünden Kadife sokakta bulunan hane sakinleri isyan etti. Sürekli verilen sözlerin yerine getirilmediğini dikkat çeken vatandaşlar; " Belediyeye gidip yetkililere durumumuzu izah ediyoruz. Aslında izah etmeye gerekte yok. Yolumuzun hali ortada. Sadece bizim sokağımızda 3 kişi engelli. Bu yolda tekerlekli sandalye kullanmak çok zor oluyor. Kışın çamurdan geçilmiyor. Hangi çağdayız bu duruma maruz kaldık aklımız almıyor. Cimer'e bile başvurduk. Belediye başkanı Bülent Kantarcı 'ya bile ulaşıp durum hakkında bilgi verdik. Verdiği cevapta sadece güldü. 40 kişinin bulunduğu sokak nasıl bir günah işledi kimse ilgilenmiyor. Sadece istediğimiz sokağımızın yolunun yapılması. Artık sesimizi duyun yetkililerden bunu rica ediyoruz."ifadelerine yer verdi.

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